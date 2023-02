Toro, il Fila apre ai tifosi in vista del derby: domenica allenamento a porte aperte

Allenamento a porte aperte in vista del derby della Mole, a comunicarlo è il Torino FC sui propri canali ufficiali. I tifosi del club granata non avevano gradito che Ivan Juric la scorsa settimana avesse tenuto chiuse le porte del Filadelfia in vista della partita contro la Cremonese, da qui una piccola protesta da parte dei supporter. Adesso, in vista della stracittadina di martedì prossimo (ore 20:45 all'Allianz Stadium), tornano le porte del Fila tornano ad aprirsi.

La Maratona non mancherà e lo ha comunicato nei giorni scorsi nello stesso comunicato in cui annuncia la sua assenza al derby in quanto si dichiara contro le imposizioni della società bianconera - per poter comprare il tagliando, è necessaria l’iscrizione al sito del club - : gli Ultras granata non abbandonano comunque la squadra. Questa questione è stata toccata dallo stesso Juric nella conferenza stampa prima del match contro la Cremonese: “Sono i benvenuti, sarebbe bello se ci dessero la carica prima de derby”, le parole del tecnico granata.