Torino, arriva la Fiorentina: scontro diretto per la corsa all’ottavo posto

Il Toro si prepara alla sfida contro la formazione viola, uno spareggio che mette in palio l'ottava posizione in classifica

Federico De Milano Redattore

Dopo il successo ottenuto sul campo del Verona per il Torino è tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Domenica 21 alle ore 15 la Fiorentina arriverà all'Olimpico Grande Torino per sfidare la squadra di Juric. Si tratta di una partita molto importante e che mette di fronte due squadre allineate in classifica con 49 punti caduna e che vogliono conquistare l'ottava posizione.

L'obiettivo ottavo posto passa dallo scontro diretto con la Fiorentina — Quando ormai mancano solamente tre giornate alla fine del campionato, l'obiettivo per il Toro è quello di riuscire a centrare l'ottava posizione in classifica perché a fine stagione potrebbe valere addirittura anche un posto in Europa. La Fiorentina, oltre ad essere concentrata sulla finale di Coppa Italia e sulla semifinale di ritorno di Conference League, ha il medesimo obiettivo. Quello che andrà in scena domenica sarà dunque un vero e proprio scontro diretto per questa posizione di classifica. Come se non bastasse questo obiettivo per avere grandi motivazioni nella sfida di domenica, a mettere pepe sull'evento ci ha pensato il patron viola Rocco Commisso con le sue dichiarazioni abbastanza sopra le righe. Si prospetta dunque un Torino-Fiorentina molto acceso e nel quale entrambe le squadre si giocano tanto sia per quanto riguarda i risultati ottenuti in questa stagione che per la caratura che assumerà la prossima.

Il Toro deve ritrovare la vittoria in casa che manca da più di due mesi — Per tentare di centrare un obiettivo del genere, il Torino dovrà però riuscire a superare quello che sta diventando un vero e proprio tabù, ovvero le vittorie interne. I granata non riescono a vincere una partita in casa dal 6 marzo, quando il gol di Karamoh siglò l'1-0 contro il Bologna. A due mesi di distanza, Juric e i suoi ragazzi hanno raccolto solamente due punti in cinque partite. Oltre ai pareggi con Salernitana e Monza sono infatti arrivate le sconfitte con Napoli, Roma e Atalanta in questo periodo. Allargando l'analisi all'intero campionato i granata hanno dimostrato di avere più confidenza lontano dall'Olimpico (28 punti in 18 partite che valgono il quarto posto) rispetto a quelle in casa (21 in 17, pari alla 15^ posizione). La partita contro la Fiorentina sarà quindi un ulteriore banco di prova per il Toro sotto questo punto di vista. Ma Juric dovrà fare i conti con la pesante assenza di Sanabria, fermato da una lesione muscolare. Quale migliore occasione, quindi, per i granata per tornare al successo di fronte al proprio pubblico?