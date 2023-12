Torino, arriva l’Udinese: è un’occasione per agganciare il gruppo Europa

Tanti gli scontri diretti tra le pretendenti alle coppe nella giornata prenatalizia: il Toro può e deve approfittarne

Luca Bonello Redattore

In una giornata con molti incroci in zona Europa, il Torino di Juric è atteso da una sfida che potrebbe portare all'aggancio del gruppo delle pretendenti ad un posto nelle coppe. Sabato 23 dicembre, alle 15:00, il Toro sarà infatti di scena all'Olimpico Grande Torino per sfidare l'Udinese di Gabriele Cioffi per la diciassettesima giornata di campionato. Ad oggi, la differenza in classifica tra le due squadre è di 10 lunghezze, con i granata che sono noni a quota 23 punti, mentre i friulani sono sedicesimi a quota 13, a pari merito con il Cagliari. Vediamo come arrivano alla partita le due formazioni.

Come arriva alla sfida il Torino — Come affermato nella conferenza stampa post Empoli, Ivan Juric ha ripreso in mano le redini del suo Toro, che, da qualche gara a questa parte, sembra aver invertito la rotta rispetto alle prestazioni di inizio stagione, mostrando un calcio fisico e di grinta, che a sprazzi ricorda il primo anno con il tecnico croato in panchina. I granata hanno trovato la quadra con il 3-5-2 e a livello di 11 titolare e, di conseguenza, i risultati hanno cominciato ad arrivare. Il Torino si trova adesso a ridosso del gruppo Europa e, forte di un Duvan Zapata che sta trovando la via del gol, si appresta ad ospitare, dopo 3 vittorie casalinghe consecutive, un'Udinese che fatica a fare risultato. E questo in una giornata densa di scontri diretti tra le formazioni che concorrono per un posto in Europa: tra il 22 ed il 23 dicembre si giocheranno infatti Monza-Fiorentina, Bologna-Atalanta e Roma-Napoli. Per il Toro è una grande occasione, che va assolutamente sfruttata se si vuole dimostrare di avere fatto quello step in più che permette di non buttare via le chance che presenta la stagione.

Come arriva alla sfida l'Udinese — È una stagione parecchio complicata quella che sta vivendo l'Udinese: 13 punti conquistati in 16 giornate sono un bottino misero per la squadra di Cioffi, che si trova ora immischiata nel gruppo di squadre che lotta per non retrocedere. Il problema principale, però, non riguarda il gioco, bensì le vittorie, che faticano ad arrivare: i bianconeri hanno infatti avuto la meglio degli avversari in solo una partita di questo campionato (0-1 a San Siro contro il Milan), la quale rappresenta anche l'unico successo dei friulani nelle ultime 20 uscite in A. È anche vero però che l'Udinese ha perso tante volte quanto il Torino in questo campionato (5) e sempre e solo con squadre di alto livello (Juventus, Fiorentina, Napoli, Roma, Inter).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.