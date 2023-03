Torino-Bologna 1-0, il tabellino: ammoniti Buongiorno e Vojvoda

Il Torino vince il confronto con il Bologna grazie alla rete di Karamoh al 22' (QUI il commento alla partita). Nel primo tempo il direttore di gara non estrae nessun cartellino, ma la partita diventa più agonistica nella ripresa e i duelli non mancano. Il primo sanzionato è Alessandro Buongiorno al 64', non era diffidato e quindi sarà regolarmente arruolabile da Juric per la prossima gara. Al 70' ammonito anche Zirkzee tra le fila dei felsinei dopo un brutto contatto con Singo. Prima della fine ancora un giallo per parte, rispettivamente a Schouten e Vojvoda. Nemmeno il kosovaro era diffidato.