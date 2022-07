Torino, Buongiorno a 360°: “Io capitano? Ci spero da sempre. Ma ora Lukic è ok”

1 di 5

INIZIO DI RITIRO

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno è impegnato con i suoi compagni di squadra nel ritiro di Bad Leonfelden in Austria. In questa prima settimana di lavoro i granata hanno già avuto modo di sfidare una squadra di alto livello come l'Eintracht Francoforte ed è arrivata una sconfitta per 3-1. In seguito a questa amichevole il centrale classe 1999 si è concesso alla stampa commentando i primi giorni di ritiro e molti altri temi relativi alla formazione granata.

Cosa ne pensi dell'amichevole con l'Eintracht?

"Credo sia stato un buon test considerata anche quella che era la forza degli avversari. Loro hanno anche una Supercoppa da giocare e sicuramente erano avversari di valore. Noi abbiamo provato le cose che il mister ci ha detto durante gli allenamenti, ovviamente avevamo nelle gambe un po' dei carichi di questi giorni ma è stato un buon test".

Juric durante la passata stagione disse che ti aveva fatto giocare meno di quanto avresti meritato. Hai già parlato con luiriguardo al tuo minutaggio per l'anno prossimo?

"L'anno scorso il mister aveva detto queste cose anche a me. Secondo lui ero stato un po' sfortunato però mi ha sempre fatto i complimenti per l'impegno e per la costanza con cui lavoro. Ho continuato così l'anno scorso, continuerò così anche quest'anno e cercherò di fare più partite possibili".

Ti senti più pronto a fare il terzo di difesa oppure il centrale?

"Inizialmente l'anno scorso avrei detto il terzo però poi provando anche qualche partita da centrale mi sento di dire che è un ruolo che mi piace e che posso fare. Per me è indifferente, diciamo che facendo il terzo riesco a spingere di più mentre da giocando da centrale ho di più da difendere e da marcare ma mi piacciono entrambi i ruoli".

Per i difensori oggi è importante anche saper impostare da dietro, quanto sei cresciuto in questo?

"Tantissimo secondo me. Il mister ci dà abbastanza libertà di spingerci e di portarci in avanti e tutto l'anno scorso ma anche quest'anno stiamo lavorando per migliorare questa fase offensiva, sia mia che di tutta la squadra".