Buongiorno a Torino Channel: “Percepisco la fiducia in me, voglio il primo gol”

Le parole del difensore granata a margine del ritiro di Bad Leonfelden

Redazione Toro News

Sta per chiudersi la prima settimana di ritiro del Torino. I granata stanno continuando a lavorare a Bad Leonfelden e hanno archiviato la prima amichevole stagionale contro l'Eintracht Francoforte. Tra i protagonisti c'è anche Alessandro Buongiorno, che ha rilasciato a Torino Channel alcune dichiarazioni sulle prime impressioni dopo la ripresa.

Sei d'accordo con quello che ha detto Zima, ovvero che questo ritiro è "lavoro, lavoro, lavoro"?

"Sì, assolutamente. Lavoriamo tanto, ma allo stesso tempo tutto lo staff e il mister si preoccupano tanto anche degli aspetti fuori dal campo. Quindi ogni tanto c'è la mattinata o la giornata di riposo per recuperare, poi focalizziamo l'attenzione anche tanto sull'alimentazione e sulle terapie di recupero"

Come trascorri solitamente la mezza giornata di riposo?

"Dormo un pochino di più, faccio una colazione tranquilla e mi dedico alla lettura di qualche giornale"

Hai letto anche su qualche giornale i commenti alla partita contro l'Eintracht?

"Sì, anche se in generale non li leggo troppo perché col mister ci confrontiamo e parliamo già della partita per cercare di migliorare gli errori e di non ripeterli".

Ti piace leggere anche di gossip, legato allo sport?

"Ho capito a cosa ti riferisci (ride). Sono due personaggi molto famosi (Francesco Totti e Ilary Blasi, ndr) ed è normale che si parli tanto di loro. Però anche se non possono avere la totale privacy, credo che il rispetto nei loro confronti sia importante"

Ti interessa anche la politica?

"Assolutamente sì. Leggendo i giornali cerco di interessarmi su tutto quello che succede"

Sei quasi laureato in economia...

"Sì, più che avere a che fare con la laurea, leggere è una questione di buonsenso. Leggendo i giornali si riesce a percepire la situazione in cui ci troviamo"

Sei preoccupato della situazione politica italiana?

"Assolutamente. E' un periodo di certo non facile. Mi rendo conto che siamo una classe privilegiata, ma attorno a noi si sente un'aria un po' difficile per tutti i lavoratori e per tutti i giovani che finiscono gli studi e cercano lavoro. Sono preoccupato"

E la cronaca?

"Della cronaca attuale, mi interessano in particolare due situazioni. Quella della Marmolada o dell'avvenimento in Toscana dove sono morti dei ciclisti. Sono cose che ti fanno riflettere, da un lato difficili da digerire, ma ti fanno pensare molto".

Tornando allo sport, ti chiedi già chi vincerà lo scudetto?

"E' ancora presto per parlarne. Tutte le squadre sono ancora in costruzione, siamo proprio agli inizi. Vedremo cosa succederà con il calciomercato e in campionato"

E tornando invece al Toro. Cosa pensi dell'amichevole contro l'Eintracht?

"Sicuramente esistono i valori in campo. Loro sono molto forti, vanno a giocare una Supercoppa contro il Real Madrid. Ma è stato un ottimo test per provare il nostro modo di giocare e vedere quanto stiamo migliorando in questo ritiro. E' un test allenante in cui dovevamo provare le cose che facciamo in allenamento, in cui non potevamo essere al 100% della prestanza fisica. Sicuramente un test difficile contro una squadra forte"

Parliamo della tua crescita. Hai superato le aspettative che c'erano su di te in Primavera e ora sei un punto di riferimento per il Torino...

"Lavorando duro e continuando a dare il massimo, percepisco la fiducia dell'allenatore, della società e dei tifosi. E' una cosa che mi aiuta tanto e spero di continuare a migliorare, anche perché c'è sempre occasione di migliorare..."

Ieri sei andato vicino al gol di testa. Per la tua indole, è strano che tu sia ancora a zero gol. E' un qualcosa su cui vuoi migliorare?

"Sicuramente, voglio migliorare tanto su questo e cercare di segnare il più possibile quest'anno e nei prossimi. E' un aspetto che affronterò durante gli allenamenti"

Quanti gol vorresti segnare nella prossima stagione?

"Ora come ora ti rispondo un gol. Poi quando arriverà il primo ti dirò che ne voglio segnare due. E quando arriverà il secondo, ti dirò che ne voglio segnare tre. Voglio segnare il più possibile e speriamo che i gol arrivino".