Torino, Cairo divide a Superga: il presidente fischiato e applaudito

La contestazione al presidente arriva anche al colle in occasione del 4 maggio, giornata in cui ogni dissapore andrebbe messo da parte

Redazione Toro News

Il pubblico granata si è diviso nel momento in cui Urbano Cairo ha messo piede a Superga per la diciottesima volta da quando è presidente del Torino. Durante il tragitto per raggiungere la basilica, il presidente ha ricevuto un mix di applausi e fischi da parte dei circa duemila tifosi saliti sul colle. C'è stato chi ha acclamato il presidente e gli ha stretto la mano, ma anche chi lo ha fischiato e insultato invitandolo a vendere la società ed ancora chi ha deciso di non dire nulla ma gli ha simbolicamente voltato le spalle. Impossibile poi non notare le scritte apparse sui muri di strada Comunale di Superga, la via che dalla città porta alla Basilica, che invitavano il presidente granata a cedere il timone della società con vari insulti. Di seguito il video dell'arrivo di Cairo a Superga.

La contestazione al presidente, dallo stadio, si è dunque spostata anche a Superga. Niente di eclatante rispetto al passato e ad episodi come quello del 2011, quando si rese necessario l'intervento delle forze dell'ordine per evitare il contatto tra Cairo ed i tifosi in rivolta. Ma i fischi ed i segni di dissenso, pur non arrivando dalla totalità dei presenti, si sono chiaramente notati. In ogni caso, a prescindere dal merito di una contestazione, si tratta di situazioni che stonano con una giornata che dovrebbe essere dedicata unicamente al ricordo ed alla celebrazione del Grande Torino.

Torino, la giornata di Cairo dal Cimitero Monumentale a Superga — Urbano Cairo ha preso parte, durante il 4 maggio, alla commemorazione al Cimitero Monumentale. Qui ha ricevuto dalla signora Susanna Egri elogi pubblici e una lettera personale e riservata. In seguito si è spostato in piazza Galimberti, in borgo Filadelfia, dove ha partecipato all'inaugurazione di Parco Mazzola. In seguito, si è recato al pranzo tenuto dal Circolo Soci Torino FC 1906 all'Unione Industriale. Da lì ha raggiunto nuovamente la squadra per salire sul pullman che lo ha portato a Superga. Durante la giornata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti che sono riportate a questo link.