Torino, che fatica con le ultime sette di A: sono 15 i punti lasciati per strada

Torino, nel 2023 battuto solo il Lecce

La sfida contro i campani è però l'ennesimo passo falso. In particolare, dopo la sosta Mondiale, il Torino ha lasciato per strada tantissimi punti contro formazioni di bassa classifica, specialmente in casa. A partire dal 4 gennaio, ovvero il giorno in cui è ripreso il campionato, i granata hanno: pareggiato 1-1 in casa con il Verona, pareggiato in trasferta contro la Salernitana 1-1, perso 0-1 in casa contro lo Spezia, pareggiato 2-2 ad Empoli, pareggiato 2-2 in casa con la Cremonese e pareggiato, appunto, nuovamente 1-1 in casa contro la Salernitana. Nel 2023, gli uomini di Juric, per quel che riguarda le ultime 7 della classe, hanno vinto solo con il Lecce (0-2).