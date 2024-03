Torino, che fine ha fatto Pobega? A breve sarà di nuovo a disposizione di Pioli

Da tre mesi out per infortunio, l'ex granata è pronto al rientro: deve provare a scalare le gerarchie per risollevare una carriera che si è impantanata

Luca Bonello Redattore 23 marzo 2024 (modifica il 23 marzo 2024 | 10:34)

Tommaso Pobega sta per tornare a disposizione di Stefano Pioli. La lesione del tendine retto femorale sinistro che lo ha messo ko a dicembre 2023, e per la quale è stato costretto ad operarsi, sembra essere totalmente superata e quindi l'ex Torino è pronto ad riunirsi ai compagni in vista del caldo finale di stagione che aspetta il Milan. Dopo la trasferta di sabato 30 marzo contro la Fiorentina, infatti, il centrocampista dovrebbe ritornare a lavorare insieme al gruppo squadra.

Concorrenza ed il lungo infortunio: al Milan una stagione complicata — Per il classe 1999, trovare spazio in questo Milan sta risultando molto difficile. Complice la concorrenza dei vari Reijnders, Loftus-Cheek, Adli e Bennacer, e i 3 mesi di stop per infortunio, l'ex granata, in questa stagione, ha collezionato solo 13 presenze tra Serie A e Champions League, per un totale di 445' giocati. In questi 13 incontri, inoltre, solo 4 volte (2 in A e 2 in Champions) è partito titolare e solo una volta di queste è rimasto in campo per 90'. Quest'anno è ancora a secco di reti l'ex granata, che, così come nella scorsa stagione, non sta convincendo pienamente l'ambiente Milan ed il suo impiego non è di certo elevato.

L'avventura al Torino e il ritorno al Milan — Tommaso Pobega, al momento, al Milan non è riuscito a dare lo slancio ad una carriera che, a Torino, presentava prospettive certamente interessanti. In granata ha giocato nella stagione 2021-2022, quando arrivò in prestito secco proprio dai rossoneri nelle ultime ore di mercato e rapidamente scalò le gerarchie del centrocampo, tanto che Juric lo preferì con continuità ad un giocatore di tutto rispetto come Rolando Mandragora. Utilizzato anche come trequartista durante quella stagione, Pobega sotto la Mole raccolse 33 presenze, nelle quali siglò 4 reti e mise a segno 3 assist. Al termine di quell'annata, poi, il centrocampista riaccasò nella Milano rossonera con tutte le carte in regola per contendersi la titolarità. Nonostante questo, però, non riuscì mai ad affermarsi e la sua carriera si è così un po' impantanata. Chissà se adesso, al rientro da un infortunio di 3 mesi, sarà in grado di rilanciarsi e prendere quota nelle gerarchie della mediana milanista.

