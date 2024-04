Torino, con il Frosinone servono tre punti: sfide difficili all’orizzonte

Il Torino ospita il Frosinone e va alla ricerca di tre punti preziosi: le prossime partite dei granata saranno molto difficili

Federico De Milano Redattore 16 aprile 2024 (modifica il 16 aprile 2024 | 10:04)

Archiviato il derby, per il Torino è ora di concentrarsi sulla prossima partita di campionato che sarà la prima di sei gare che metteranno poi la parola fine alla stagione. I granata in questi giorni sono infatti al lavoro al Filadelfia per preparare al meglio la seconda partita consecutiva da giocare tra le mura amiche. Dopo la stracittadina con la Juventus (pareggiata 0-0) ora Rodriguez e compagni dovranno ospitare il Frosinone: il fischio d'inizio di questo incontro è fissato per domenica alle ore 15.

Torino, non puoi sbagliare la sfida col Frosinone: il calendario propone avversari difficili — Dopo il pareggio con la Juventus, per il Toro ora c'è una nuova gara da giocare in casa che sarà contro una formazione insidiosa come il Frosinone. I granata però non possono permettersi di perdere altri punti se vogliono sognare l'accesso in Europa. Juric e i suoi ragazzi dopo la sfida di domenica contro i ciociari dovranno infatti ancora vedersela contro Inter, Bologna, Verona, Milan e Atalanta (e in casa si sfideranno solo i rossoblù e i rossoneri). Ecco quindi spiegato perché il Toro non può mancare assolutamente la vittoria contro il Frosinone, non si potrà più quindi permettere un altro scivolone in stile Empoli. I punti persi due settimane fa per una disattenzione nei minuti di recupero - e più in generale a causa di una partita giocata sottotono - a fine campionato potrebbero pesare molto visto quanto è corta la classifica: a Rodriguez e compagni spetta quindi il compito di non aggiungere anche il Frosinone alla lista dei rimpianti.

Il Frosinone sa mettere in difficoltà il Toro: la Coppa Italia insegna — Come già analizzato nei giorni scorsi su queste colonne, il Torino però ha già buttato al vento 15 punti nelle partite giocate contro le squadre che lottano per la salvezza. All'andata a Frosinone i granata raccolsero infatti un solo punto, una partita che se sommata all'eliminazione dalla Coppa Italia dello scorso mese di novembre sempre per mano della squadra di Eusebio Di Francesco, rendono questo avversario da non sottovalutare per nulla. Il Frosinone è inoltre reduce da un match gagliardo pareggiato per 2-2 sul campo del Napoli in cui avrebbe anche potuto vincere, sarà quindi per loro la seconda partita di fila in trasferta ma si tratta di una squadra che ha già saputo vincere all'Olimpico Grande Torino (1-2 dopo i tempi supplementari, come già detto a novembre in Coppa Italia). La formazione ciociara ha inoltre un grande bisogno di ottenere punti salvezza e arriverà a Torino con il suo solito spirito battagliero. Juric e i suoi sono avvisati: domenica ci sarà da ottenere i tre punti davanti al proprio pubblica ma non sarà facile e ci sarà da sudare per farcela.

