Torino, difesa in affanno verso la Coppa: Djidji c’è, Izzo-Buongiorno ci provano

Probabilmente l'interrogativo più grande del Torino in vista dell'esordio in Coppa Italia con il Palermo, riguarda la difesa. Un reparto di per sé in attesa di rinforzi e per di più messo ulteriormente in difficoltà dagli infortuni che lo hanno colpito nel precampionato. In vista del match del 6 agosto, tanti elementi verranno valutati per capire quale sarà il terzetto definitivo, considerando una situazione in continua evoluzione.