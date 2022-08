Toro, Juric scopre un nuovo Adopo: segnali incoraggianti da difensore centrale

Adopo si era messo in mostra già nella prima amichevole del prestagione, con un ottimo spunto e l'assist per il gol di Horvath nel finale di gara contro l'Eintracht. Ma è soprattutto nelle ultime due uscite che il francese si è preso la scena e lo ha fatto giocando in un ruolo inedito per lui. In allenamento Juric lo ha provato al centro della difesa e - complici anche alcuni giocatori acciaccati - lo ha riproposto in quella posizione anche contro i ciprioti dell'Apollon. Chiaramente il livello dell'avversario non era elevato, ma Adopo se l'è cavata alla grande regalandosi anche un paio di giocate di classe in uscita palla al piede. La conferma importante è arrivata contro il Nizza: chiamato ad entrare a freddo in una gara decisamente più combattuta, il francese ha retto molto bene. Ad eccezione di una piccola sbavatura nel finale, il classe 2000 ha dimostrato di potersela cavare ed ha mostrato buone qualità nel gestire il pallone e nel guidare la costruzione dal basso.

Con Buongiorno ai box per un sovraccarico e le condizioni di Zima che andranno valutate dopo l'infortunio alla spalla, in questo momento Adopo si candida perfino per una maglia da titolare in Coppa Italia. Sabato 6 agosto i granata sono attesi dal primo appuntamento ufficiale della stagione ed in questo momento la difesa è fortemente limitata dagli infortuni. In settimana si saprà se qualcuno riuscirà a recuperare dai rispettivi acciacchi, intanto il francese ha dato segnali incoraggianti e si candida per giocare al centro della retroguardia anche in una gara ufficiale. Sullo sfondo resta anche il mercato: il Toro è sempre alla ricerca del sostituto di Bremer che andrebbe a giocare proprio in quel ruolo. E lo stesso Adopo potrebbe alla fine essere mandato nuovamente in prestito, entro la fine del mercato, per giocare con continuità. Ma il contratto in scadenza 2023 andrebbe in tal caso rinnovato e le possibilità che questo accada sono in aumento.