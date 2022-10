Torino-Empoli, Vlasic sfida Pjaca: presente e passato granata a confronto

Vlasic è rimasto in campo per più della metà dei minuti disputati in una stagione da Pjaca, ed ha già eguagliato il numero di reti segnate

Luca Bonello

La partita di campionato di domani - domenica 9 ottobre - tra Torino ed Empoli metterà uno contro l'altro Nikola Vlasic e Marko Pjaca, ovvero il presente del Torino ed il recente passato. Entrambi trequartisti e di origine croata, in due annate diverse sono stati scelti e voluti da Ivan Juric, il quale li ha reputati pedine perfette per il suo 3-4-2-1. Oggi, però, uno occupa il posto dell'altro sulla trequarti granata.

Pjaca, un deludente passato del Toro

Il passato del Torino porta il nome di Marko Pjaca. Arrivato in granata in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus nell'estate 2021, è stato uno dei primi rinforzi ricevuti da Juric dal momento del suo approdo sulla panchina del club di Via dell'Arcivescovado. L'allenatore croato, soprattutto agli inizi della stagione scorsa, ha molto puntato sull'ex Juve, ma è stato spesso deluso dal giocatore, al quale, alla lunga, gli è stato poi preferito con costanza un altro croato, ovvero Josip Brekalo. Complici prestazioni non all'altezza, Pjaca non è stato infine riscattato dal Torino, società che ha invece deciso di puntare su altri giocatori sulla trequarti, tra cui proprio Nikola Vlasic, il presente del club.

Vlasic, eguagliato in 8 partite il numero di reti di Pjaca al Toro

I numeri dell'avventura al Torino di Marko Pjaca sono abbastanza significativi dell'annata deludente vissuta dal giocatore, il quale ha collezionato 26 presenze e 3 gol. Tre come quelli segnati sinora di Nikola Vlasic, con la differenza, però, che quest'ultimo, di partite con la maglia del Toro ne ha disputate solo 8. A livello di importanza all'interno della squadra, inoltre, si denota una grande differenza tra i due. Mentre Pjaca si è subito fatto scavalcare dalla coppia Brekalo-Praet nelle gerarchie, non riuscendo quasi mai ad insidiarli, Vlasic, in poco tempo, si è affermato come prima scelta sulla trequarti. Infine, un altro numero considerevole riguarda i minuti disputati in maglia granata. Vlasic, in 8 partite, è a quota 674, già oltre la metà di quelli giocati da Pjaca in tutta la scorsa stagione (1242').