Torino, i convocati per la Fiorentina: ci sono Verdi e Berisha. Out in 6

I granata scelti da Juric per l'odierna sfida in trasferta contro la formazione toscana

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di questo pomeriggio contro la Fiorentina, in programma alle ore 17:00 allo stadio Olimpico "Grande Torino". Non saranno a disposizione di Juric, Andrea Belotti (lesione di 2° grado alla coscia destra), Ola Aina (impegnato in Coppa d'Africa), il lungodegente Edera, Ansaldi (positivo al Covid-19) e i portieri Sava e Milinkovic-Savic. Ritornano tra i convocati Simone Verdi, al rientro dopo lo stop forzato causa elongazione al bicipite femorale della coscia destra, ed Etrit Berisha, che ha recuperato dall'infortunio al flessore.