Torino, i convocati per la Sampdoria: c’è Fares, ecco chi sono gli assenti

I giocatori scelti da Juric per la gara odierna contro la Sampdoria

Per la sfida odierna contro la Sampdoria (calcio d'inizio alle 15:00 allo stadio Marassi di Genova) Juric ha portato con sé 22 giocatori: torna a disposizione della squadra Vanja Milinkovic-Savic (il serbo si è negativizzato dal Covid), mentre per la prima volta in granata, ad un giorno dalla sua firma del contratto, viene convocato Mohamed Fares, primo acquisto dei granata in questa sessione di calciomercato. Sempre indisponibile Belotti, a causa del suo infortunio alla coscia destra, Aina per la Coppa d'Africa, Edera, Ansaldi (positivo al Covid). Non figurano nella lista il quarto portiere Sava, Baselli, Kone e Linetty.