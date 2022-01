UFFICIALE – Mohamed Fares è un nuovo giocatore del Torino

Il club granata ha chiuso il suo primo colpo in entrata: passa dal Genoa al Torino via Lazio

Fares è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 15 febbraio 1996. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bordeaux, del Vicenza e del Verona, formazione quest'ultima con la quale ha esordito in Serie A il 14 dicembre 2014 nella vittoriosa trasferta contro l'Udinese. Dopo 4 stagioni - 3 in Serie A ed una in Serie B - con la maglia degli scaligeri, si è trasferito alla Spal, dove in due anni ha disputato 44 partite mettendo a segno 3 gol. Nella stagione 2020/'21 è approdato alla Lazio: con i biancocelesti ha anche esordito in Champions League, competizione nella quale ha collezionato 6 presenze. Nella stagione 2021/'22, infine, ha vestito la maglia del Genoa dove ha messo a segno anche due reti. Complessivamente, fin qui in Italia ha raccolto 146 presenze, con 6 gol.