Torino, i convocati per l’Atalanta: rientra Pellegri, fuori Radonjic

La lista dei convocati stilata da Ivan Juric per la partita di questa sera contro l'Atalanta nel 32° turno di Serie A

Ivan Juric ha diramato un elenco composto da 23 giocatori convocati per la sfida di questa sera contro l'Atalanta. La novità rispetto all'ultima partita è il rientro tra i disponibili di Pietro Pellegri. Sarà invece fuori dalla partita Nemanja Radonjic che, come annunciato nella giornata di ieri, è vittima di una lesione del retto femorale sinistro. Ancora assenti anche Ola Aina (lesione al soleo), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro), oltre a Etrit Berisha, escluso per scelta tecnica.