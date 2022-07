Torino, i lettori approvano la nuova maglia Home e Away del club

Il Torino ha presentato la nuova maglia Home (QUI i dettagli) e Away per la stagione 2022/2023 (QUI I DETTAGLI) e ieri, giovedì 15 luglio, abbiamo chiesto a voi lettori di Toro News cosa ne pensaste: 583 votanti (su 663 totali) hanno approvato il Kit Home, pari all'87.93%. Sono invece 472 i "Sì" su 549 votanti per il Kit Away, pari all'85.97%. Entrambe le maglie anche quest'anno saranno targate Joma, la prima è totalmente granata e presenta due novità: il toro rampante realizzato tono su tono con tecnica in sublimatico, e il ritorno del colletto.