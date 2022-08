Torino, i lettori promuovono la terza maglia per la stagione 2022/2023

Il Torino ha presentato ieri - venerdì 5 agosto - la terza maglia per la stagione 2022/2023, quella che farà il suo esordio oggi nel match con il Palermo in Coppa Italia. Targata ancora Joma, la divisa si presenta con una colorazione nera mista granata, con gli sponsor color giallo fluo. Alla luce di tutto questo, tramite un classico sondaggio, abbiamo voluto semplicemente chiedere a voi lettori: vi piace la terza maglia del Torino? La maggioranza dei votanti, ovvero il 71,6 % ha risposto di sì, mentre il 28,3% ha risposto negativamente. In generale la terza maglia è quindi stata promossa dai lettori di TN, esattamente come quella Home e quella Away.