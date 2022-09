Torino, i Nazionali di rientro: due giorni per preparare la trasferta di Napoli

Come e quando tornano o sono tornati i giocatori impegnati in Nazionale in forze al Torino? Gruppo al completo solo da giovedì

Andrea Calderoni

Quando tornano i giocatori del Torino impegnati con le rispettive Nazionali? I granata di Ivan Juric torneranno in campo al "Diego Armando Maradona" di Napoli sabato 1° ottobre alle 15. Alcuni sono già tornati, in primis il croato Nikola Vlasic, altri invece lo faranno nelle prossime ore, considerato che ieri sera, martedì 27 settembre, tanti granata sono stati chiamati in causa con la loro selezione in giro per l'Europa e per il mondo intero. Partiamo proprio da questi ultimi. Oggi, mercoledì 28, saranno di ritorno a Torino ma potranno svolgere un allenamento differenziato e quindi saranno di nuovo in gruppo soltanto domani, giovedì 29, alla vigilia della partenza per la Campania. I giocatori in questione sono: Wilfried Singo, Ola Aina, Demba Seck, Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Nemanja Radonjic, Etrit Berisha, David Zima e Ricardo Rodriguez.

Vlasic è già rientrato e senza acciacchi. Per Pellegri esclusa la lesione

Vlasic è già a Torino e ha già potuto allenarsi agli ordini di Juric. Lo stesso si può dire per Pietro Pellegri, rientrato anzitempo dal ritiro della Nazionale Under-21 azzurra. Per fortuna l'infortunio patito non è nulla di serio; come riportato nelle scorse ore, non è stata rilevata alcuna lezione e l'attaccante può puntare al rientro con il Napoli. Tutto sommato, quindi, non è andata fin qui male ai giocatori che hanno preso parte alle convocazioni delle Nazionali. I tempi per preparare la gara di Napoli, tuttavia, saranno alquanto ristretti. Lo stesso problema vale comunque anche per Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri. Il Napoli ha infatti visto lasciare Castelvolturno a ben quattordici giocatori. E proprio Torino e Napoli, insieme all'Inter, sono le squadre con più convocati in Nazionale di questa tornata di fine settembre.