Torino, il calendario delle amichevoli estive: si chiude il 30 luglio col Nizza

Si va delineando il programma del ritiro estivo del Toro in preparazione alla stagione 2022/2023. Come riportato su queste colonne, i granata, dopo il raduno del 4 luglio al Filadelfia, si trasferiranno in Austria dall'11 al 31 luglio prima a Bad Leonfelden e poi a Waidring, prima di ritornare di nuovo nel capoluogo piemontese. Questa parentesi di 20 giorni vedrà andare in scena quattro amichevoli a partire da quella già ufficializzata del 15 luglio a Bad Wimsbach contro l'Eintracht Francoforte, squadra vincitrice dell'ultima edizione dell'Europa League.