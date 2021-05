Torino, il pagellone di fine anno: Murru 5, male uno dei pupilli di Giampaolo

Stagione decisamente sotto le aspettative per il numero 29 granata, arrivato insieme a Giampaolo e quasi mai veramente incisivo

Lorenzo Chiariello

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2020/2021. Buona lettura.

Tra coloro che più hanno deluso nel corso di questa stagione va sicuramente annoverato Nicola Murru. Il difensore è arrivato in granata - attraverso un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro - per volontà di Marco Giampaolo, che lo aveva allenato anche alla Sampdoria, dove, per altro, si era espresso in maniera discreta. Ma nell'arco di un campionato intero, non è stato in grado di imporsi e guadagnare la titolarità. Inoltre ha dovuto anche avere a che fare con diversi guai fisici che non gli hanno mai permesso di trovare continuità. La sua ultima apparizione, prima di un lungo periodo in panchina e di un nuovo infortunio alla coscia sinistra che ha chiuso anzitempo la sua stagione, è datata 21 marzo proprio contro, ironia della sorte, la Sampdoria, il club che ne detiene il cartellino e nel quale, salvo sorprese, farà ritorno.

Con premesse di questo tipo, è chiaro che anche le statistiche non possano essere delle migliori. Murru ha registrato una percentuale di successo nei contrasti del 66,7%, ma solo del 50,7% nei confronti uno contro uno. Relativamente ridotta anche la percentuale riguardante i duelli aerei, pari al 52,6%. Il dato più rilevate si riferisce però all'impiego del numero 29 granata: 14 presenze per un totale di soli 567' in campionato. In Coppa Italia, 3 presenze, 2 delle quali da titolare.

PARTITA TOP - La miglior prestazione di Murru in maglia granata è quella contro l'Inter. In quell'occasione l'esterno sardo si trovò a fare i conti con Hakimi, al quale riuscì a concedere pochissimi spazi. Bene in difesa e anche qualche corsa in fase offensiva per il laterale di proprietà Samp, che nel primo tempo si liberò anche al tiro dopo una buona combinazione con Sanabria.

PARTITA FLOP - Discorso diverso per quanto riguarda l'unica gara giocata per intero in campionato, quella contro l'Atalanta in occasione della seconda giornata. All'esordio con la maglia del Toro - a Firenze era rimasto in panchina - sul punteggio di 1-2 per i bergamaschi, Murru ha commesso un grossolano errore di posizionamento che ha lasciato campo aperto ad Hateboer che, servito dal Papu Gomez, ha potuto insaccare il tris per la Dea, chiudendo di fatto l'incontro e rendendo inutile la successiva rete di Belotti.

VOTO - Dunque, tenuto conto di tutto ciò e memori delle aspettative riposte nel classe 1994, il voto non può che essere insufficiente: un 5 motivato anche dalle poche occasioni avute di mettersi in mostra. Ma, anche quando ha giocato, raramente Murru ha convinto.