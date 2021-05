Torino, Juric vorrebbe Dimarco: sondaggio con l’Inter

Dimarco è uno dei pupilli di Juric, il quale vorrebbe portarlo a Torino. Ora però è rientrato all'Inter, dove verranno fatte valutazioni su di lui

Sono in corso di risoluzione gli ultimi dettagli che porteranno all'ufficialità di Ivan Juric come nuovo allenatore del Torino. La società granata non sta perdendo tempo e pianifica la costruzione della rosa che verrà. E il nuovo allenatore punta a un suo ex giocatore del Verona, ovvero Federico Dimarco. Sulla fascia sinistra del Torino Nicola Murru non verrà riscattato dalla Sampdoria, mentre Ricardo Rodriguez sta valutando varie alternative e con ogni probabilità lascerà il club granata dopo una stagione deludente. Resterebbe quindi il solo Cristian Ansaldi sulla fascia mancina (che dovrebbe prolungare il suo contratto col Torino) e serve un'altra pedina. Dimarco farebbe al caso del Torino, che conosce bene il giocatore in quanto nella stagione appena conclusa ha segnato ai granata sia nella gara di andata che nella gara di ritorno.