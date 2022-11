Torino, il pagellone di metà stagione: Schuurs 7, pilastro della difesa granata

Impatto molto positivo al Torino per l'olandese, che da quando ha conquistato il posto da titolare non l'ha più lasciato

Luca Bonello

Perr Schuurs è certamente una delle note più liete di questi primi tre mesi di stagione del Torino. L'olandese, arrivato dall'Ajax in estate per rimpiazzare Bremer, sinora si è dimostrato all'altezza del compito, nonostante abbia avuto bisogno di alcune partite per conquistare il posto da titolare. Ma dopo una prima fase di ambientamento e di apprendistato, necessaria al fine di comprendere al meglio ciò che chiede Juric ai difensori, Schuurs si è preso il posto al centro della difesa e non l'ha più lasciato, dimostrando, gara dopo gara, di essere un difensore arcigno, abile nell'uno contro uno e bravo a trasformare l'azione difensiva in offensiva con le sue progressioni.

Partita flop: il derby — Purtroppo per il mondo Torino, la peggior partita stagionale di Perr Schuurs è stata il derby con la Juventus. Così come tutta la squadra, l'olandese è stato autore di una gara sotto tono, nella quale, nonostante una buona dose di grinta e determinazione, ha concesso diversi tiri in porta a Vlahovic, attaccante che ha poi sigillato la vittoria bianconera con il gol nel finale.

Partita top: esordio a Cremona — La miglior partita in questi primi tre mesi in granata per Schuurs è stata quella del suo esordio con la maglia del Torino, nel secondo match esterno del campionato granata, ovvero quello in casa della Cremonese. In quell'occasione fu schierato da Juric come braccetto destro della difesa e dimostrò sin dalla sua prima apparizione un ottimo senso della posizione in area di rigore, grazie alla quale fu in grado di compiere interventi decisivi.

Voto: 7 — In generale, a questa prima parte di stagione di Schuurs non si può non dare una valutazione più che positiva. L'olandese si è calato bene nella parte ed in poche partite è stato in grado di convincere Juric, dimostrandosi un giocatore chiave per la difesa granata, un vero e proprio pilastro. Il suo voto nella pagella di metà stagione è 7.