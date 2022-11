Ristic, agente di Radonjic: “Nemanja è perfetto per il Toro e il club lo è per lui”

Le parole dell'agente di Radonjic a La Gazzetta dello Sport: dal Toro ai Mondiali in Qatar

Redazione Toro News

Darko Ristic, agente di Nemanja Radonjic e Dusan Vlahovic, ha concesso un'intervista al quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport. Il procuratore ha approfittato dell'occasione per fare un bilancio dei primi mesi di Nemanja al Torino e per parlare dello spazio che il trequartista granata può ritagliarsi anche in Nazionale durante i Mondiali in Qatar.

Torino, l'agente di Radonjic: "La Serie A deve ancora conoscere le sue qualità" — "Siamo soddisfatti dell'impatto di Nemanja al Torino - ha esordito Ristic, parlando dei numeri di Radonjic, autore fin qui di 4 reti e 2 assist in 16 presenze complessive tra campionato e Serie A - Considerando che è appena arrivato, è già un ottimo rendimento. Ma mostrerà ancora le sue qualità. Soprattutto sotto la direzione di Juric, che è un ottimo allenatore". L'asticella è destinata, secondo il procuratore ad alzarsi: "Ti assicuro che può fare molto, molto meglio. Posso garantire che la Serie A deve ancora conoscere il vero Radonjic. Il Torino è il contesto giusto per fargli raggiungere la maturità calcistica? Assolutamente sì. Il Torino è un club fenomenale in tutti i sensi. Penso che sia il club perfetto per Nemanja in questo momento, e credo anche Nemanja sia il giocatore perfetto per il Torino”.

Torino, Radonjic verso Qatar 2022 per mettersi ulteriormente in vetrina — Ora la testa di Nemanja Radonjic va inevitabilmente ai Mondiali in Qatar con la sua Serbia. La rassegna può essere l'occasione per mettersi ulteriormente in mostra e trovare anche più continuità. "Nemanja è un giocatore che ha sempre portato una svolta dentro le partite di qualificazione - ha concluso Ristic - Può decidere davvero la partita con una mossa. Sa di poter fare molto anche nelle occasioni che avrà durante il Mondiale”.