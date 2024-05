Torino, il programma del 75esimo anniversario di Superga

Nella vigilia al 75esimo anniversario di Superga, verrà inaugurato il pennone eretto al Filadelfia in onore di Erno Egri Erbstein. Un tributo al tecnico del Grande Torino, che il mondo granata ha atteso a lungo e che ora finalmente diventa realtà. In serata il Torino di Ivan Juric sarà poi impegnato con il Bologna nella 35esima giornata di Serie A a partire dalle ore 20.45. Nell'occasione, a poche ore dall'anniversario di Superga, il club granata ricorderà il Grande Torino scendendo in campo con una divisa che ricorda gli Invincibili e ne celebra la storia. All'intervallo della sfida con il Bologna, inoltre, i Sensounico intoneranno "Un giorno di pioggia" per ricordare gli Invincibili insieme ai tifosi presenti allo stadio.

Sabato 4 maggio: dal Cimitero Monumentale a Superga

Sabato 4 maggio, giorno del 75esimo anniversario della tragedia di Superga, si aprirà nello scenario inedito del Robaldo. Alle ore 10.30 si terrà l'inaugurazione del campo 3 del Centro sportivo dedicato alle giovanili granata. L'evento non sarà a porte aperte per motivi di sicurezza legati ai lavori ancora in corso nell'impianto. Dopo l'inaugurazione, si terrà sul campo 3 una partitella con protagonisti i bambini dell'attività di base. La giornata proseguirà poi con le celebrazioni commemorative in ricordo del Grande Torino. La prima tappa è il Cimitero Monumentale di Torino alle ore 11.30. Don Riccardo Robella impartirà la benedizione dei sepolcri dove verrà posta una corona di fiori in ricordo del Grande Torino alla presenza dei familiari dei Caduti, della dirigenza del club granata, delle autorità di Regione Piemonte e città di Torino. Chi volesse assistere potrà presenziare alla cerimonia arrivando dall'ingresso di via Varano 35. Il ricordo del Grande Torino continuerà infine a Superga. Prima della messa, il Giro d'Italia passerà da Superga tra le 15.38 e le 15.49 come omaggio ai Caduti. Per agevolare ai tifosi granata il raggiungimento della Basilica, reso ostico dai blocchi stradali per il Giro, il Torino ha deciso di farsi carico delle spese delle navette che in via straordinaria collegheranno Sassi a Superga e passeranno ogni 7 minuti. Alle ore 17 il Torino e l'intera dirigenza granata saliranno al Colle per il ricordare i Caduti. Come di consueto, Don Riccardo Robella celebrerà la Messa nella Basilica e successivamente si proseguirà con la lettura dei nomi dei Caduti alla lapide. Al termine della giornata, la Mole Antonelliana si colorerà di granata.