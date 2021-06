Torino, il ritiro a Santa Cristina: porte aperte, ma senza tribune

La sede del ritiro granata e le attività in programma per il gruppo di Ivan Juric

Sarà dunque Santa Cristina la sede dell'ormai prossimo ritiro del Torino, in programma ufficialmente dal 13 al 30 luglio. Il piccolo paese (circa 2000 gli abitanti) della Val Gardena in Trentino Alto-Adige, situato tra Ortisei e Selva è stato scelto proprio da Ivan Juric che là ha già avuto modo di lavorare durante l'esperienza all'Hellas. Scelto l'albergo, si tratta dell'Hotel Diamant, quattro stelle, che la società di Via Arcivescovado ha già provveduto a bloccare e per il quale si farà carico - a differenza si quanto avveniva in quel di Bormio dove a provvedere erano stati gli enti locali - di tutte le spese. Per ricaricare le energie dopo le diverse sedute, i giocatori del Toro potranno contare su cinque piscine, una delle quali coperta, sei saune ed un laghetto balneabile. Avranno a propria disposizione anche il giardino di 12000 mq, l'area SPA ed i campi da golf, tennis e la sala biliardo.

CONTATTO - Il campo sul quale i granata inizieranno a scaldare i motori è direttamente di fronte all'hotel e gli atleti potranno raggiungerlo a piedi. Conformemente alle norme anti Covid, i tifosi potranno finalmente assistere dal vivo alle attività del Toro posizionandosi al di là delle recinzioni che circondano l'impianto sportivo. Non saranno presenti tribune, ma la distanza dal terreno di gioco non dovrebbe essere eccessiva. Sono comunque al vaglio alcune ipotesi per favorire l'interazione tra coloro che seguiranno il ritiro ed i giocatori. Avere da subito il sostegno proprio pubblico, infatti, non potrebbe fare che bene al gruppo di Juric, il cui calendario è davvero fitto.

TEST - Il raduno del nuovo Torino del tecnico croato è fissato per il 6 luglio al Filadelfia e l'ipotesi di aprire il campo ai tifosi verrà valutata alla luce del programma di lavoro che verrà stilato nei prossimi giorni. Juric ha richiesto di organizzare cinque gare amichevoli prima dell'inizio della stagione 2021/2022 e tre di queste verranno disputate proprio in Trentino. Ancora da definire gli avversari, ma tante sono in zona le candidate papabili, anche di Serie C e B. Sicura è invece la contendente del quarto impegno precampionato del Toro: sarà il Rennes, che ha chiuso al sesto posto in Ligue 1 a due lunghezze dal Marsiglia, quinto, a sfidare in casa propria i granata il 31 di luglio. Il quinto e ultimo test prima della Coppa Italia, che vedrà i granata in campo a Ferragosto, sarà programmato presumibilmente per domenica 8 agosto. Per espressa richiesta di Juric, il lavoro a Santa Caterina coinvolgerà un gruppo non eccessivamente nutrito, attorno ai 26-27 elementi. Ma con il mercato che prenderà il via il 1° luglio, tante cose potrebbero ancora cambiare.