Torino in ansia per Pellegri, a Napoli con Sanabria unica punta disponibile?

Durante il match di Under 21 tra Italia e Inghilterra, l'attaccante ha accusato un problema agli adduttori, spesso già colpiti da acciacchi nella sua carriera

Luca Bonello

Pietro Pellegri non sembra avere pace. L'attaccante classe 2001, durante il match con la Nazionale Under 21 tra Italia ed Inghilterra, è stato costretto alla sostituzione a causa di un problema all'adduttore destro, la cui entità andrà monitorata nelle prossime ore. Al momento non sono state diramate ulteriori informazioni, il Torino è in contatto con lo staff azzurro per decidere come gestire la situazione. E' ipotizzabile che Pietro possa lasciare il ritiro degli azzurrini per tornare a Torino in modo da sottoporsi agli esami strumentali sotto l'egida del comparto sanitario granata.

Pellegri, l'esperienza al Monaco dimezzata dagli infortuni

Tutti incrociano le dita perchè l'infortunio possa rivelarsi di poco conto, in una stagione che per Pellegri riveste un'importanza particolare. La fiducia del Torino, che lo ha riscattato in estate dal Monaco per 5 milioni, aveva come presupposto la convinzione che il ragazzo potesse mettersi alle spalle definitivamente tutti i problemi che hanno ostacolato la sua giovane carriera. Già a partire dall'esperienza al Monaco, nella stagione 2017/2018, l'attaccante ha dovuto saltare 10 partite (40 giorni) a causa di una pubalgia per la quale è stato operato quando aveva appena 17 anni, un'operazione che evidentemente lo ha segnato da un punto di vista fisico tanto che l'anno seguente, a causa di un infortunio all'inguine, è praticamente dovuto restare ai box per tutta la stagione. Nel 2019/2020, proprio l'adduttore lo ha costretto allo stop forzato. La rottura della fibra muscolare non gli ha permesso di essere a disposizione per due mesi e mezzo, alla quale è poi seguito un ulteriore problema alla coscia (altri 3 mesi abbondanti di stop). Nel 2020/2021, la sua ultima stagione al Monaco, per infortuni vari è stato fuori "soltanto" due mesi in tutta l'annata. L'avventura al Monaco, quindi, non è stata di certo positiva: in 4 anni è stato a disposizione della squadra per praticamente solo la metà del tempo, collezionando solo 23 presenze e 2 gol. Col senno di poi in molti hanno avuto il sospetto che il club francese non abbia assistito il ragazzo nel migliore dei modi in un periodo in cui si stava ancora formando dal punto di vista della struttura fisica.

Pellegri, l'infortunio al Milan ed il programma personalizzato al Torino

Arrivato in Italia nell'estate 2021 la situazione non è migliorata. All'esordio dal 1' con la maglia del Milan, nella partita casalinga con la Salernitana, Pellegri ha accusato un altro infortunio agli adduttori, e, dopo due mesi ai box, è stato preso dal Torino. In granata, nella scorsa stagione, ha saltato solo 4 partite (2 per febbre, 1 per una contusione al ginocchio e una per una frattura del polso), mentre quest'anno nessuna. Sintomo di una condizione fisica che pareva assolutamente migliorata grazie al fatto che, nella scorsa stagione, il ragazzo è stato sottoposto ad un programma personalizzato proprio per rinforzare la massa muscolare, un programma che sembrava aver funzionato, anche se questo nuovo problema agli adduttori, per i quali Pellegri ha spesso sofferto, di certo mette in apprensione l'attaccante e tutto il mondo Toro. In attesa di ulteriori sviluppi, è chiaro che assume fattezze concrete l'ipotesi che vedrebbe il Torino viaggiare a Napoli, alla ripresa del campionato, con il solo Sanabria come punta di ruolo disponibile.