Torino, inaugurato il campo 3 al Robaldo: l’evento

Nel 75esimo anniversario della tragedia di Superga, il Torino ha inaugurato il campo 3 del Centro Sportivo Robaldo, l'impianto che sarà destinato a essere la casa delle giovanili granata, dalle Under 12 alla Primavera. Un primo step simbolico, che guarda al futuro. Ora che gli intoppi nella realizzazione del Robaldo sono alle spalle, i lavori proseguono in vista dell'inaugurazione dell'impianto nel 2025. Il progetto, curato dall'architetto Stefano Seita, mira alla costruzione di un polo all’avanguardia ed eco-compatibile . Quattro campi in erba sintetica, un edificio principale e un secondo tra terzo e quarto campo che funge da spogliatoio, due tribune da 500 e 250 posti, una palestra, uffici, ristorante, spogliatoi, sale conferenze, magazzini.

Robaldo, l'inaugurazione del campo 3

L'evento al Robaldo si è aperto con l'arrivo di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, che ha manifestato soddisfazione per aver mantenuto l'impegno di inaugurare il campo 3 nella giornata del 4 maggio 2024.Poi è arrivato al centro sportivo il presidente granata Urbano Cairo, che ha parlato di presente e futuro ai microfoni dei giornalisti presenti sul campo. L'intera dirigenza del Torino e Cairo sono successivamente entrati in campo posando per la foto di rito con i bambini dell'attività di base presenti al Ronaldo per la partitella. Il presidente ha simbolicamente inaugurato il campo con il calcio d'inizio si è successivamente diretto al Cimitero Monumentale per la cerimonia di commemorazione dei Caduti.