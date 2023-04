Juric contro Sarri, Torino contro Lazio. Da quando il primo binomio è sinonimo del secondo il risultato è presto detto: pari. Nei tre confronti tra i due allenatori da quando si sono seduti sulle rispettive nuove panchine la passata stagione nessuno dei due è riuscito a battere l'altro. Due volte 1-1 l'anno scorso e quello 0-0 di inizio campionato in questa stagione (quello della battuta di Vanja Milinkovic-Savic sulla sfida con il fratello: "Oggi è contenta solo nostra madre"). L'aspetto particolare è che la passata stagione è sempre stato il Toro ad andare vicino alla vittoria ed è poi stato rimontato nei minuti di recupero (in entrambi i casi i gol sono stati di Immobile, miglior marcatore del doppio confronto con 10 centri).

Torino, Juric imbattuto con Sarri nelle ultime due stagioni

Insomma la sfida contro la Lazio di Sarri racchiude un po' uno dei limiti del Toro di Juric: la difficoltà contro le big di portare a casa l'intero bottino. Contro Sarri il croato addirittura ci è riuscito solamente una volta in un Verona-Juventus che rimane l'ultimo confronto tra i due prima dell'addio ai bianconeri dell'allenatore italiano e del passaggio in granata di quello balcanico. Detto ciò, al di là della quantità di successi di Juric contro Sarri, è bene tornare all'inizio: la Lazio di Sarri come emblema delle difficoltà contro le big. Prima di tutto serve una specifica: il Toro le big a volte le strapazza anche per larghi tratti (cosa successa proprio alla Lazio un anno fa all'Olimpico), ma poi non riesce a sfruttare al meglio le proprie occasioni o a resistere al forcing avversario.