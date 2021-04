Torino, l’allenamento odierno: ancora fermi Lyanco e Singo

Lavoro personalizzato per Singo, mentre Nkoulou ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo

Passando alla situazione degli infortunati: Nkoulou ha lavorato in parte con i compagni e poi ha seguito una tabella personalizzata che lo deve riportare al top della forma dopo il lungo stop per Covid, mentre Singo ha svolto lavoro individuale: l'esterno ivoriano è fermo per una distrazione al retto femorale della coscia sinistra. Ancora out Lyanco. Il brasiliano ha svolto solamente terapie, dopo un attacco di lombalgia acuta che lo ha costretto anche a saltare il derby.