Giovanili Torino: la rete di osservatori, chi sono i capi e come lavora

Torino, i frutti della ricerca sul mercato estero per le giovanili

Proprio sul mercato estero è stato fatto negli ultimi due anni un lavoro meticoloso che sta dando i suoi frutti. La Primavera ha contato, sia con Coppitelli l'anno scorso che con Scurto quest'anno, su diversi giovani pescati in giro per l'Europa e non solo: dalla Francia sono arrivati N'Guessan, Dembelé e Weidmann; dalla Svezia Njie; da Cipro Savva, dal Brasile Silva e dagli Stati Uniti Ruszel per citarne alcuni. Ma la ricerca sui mercati stranieri non è un qualcosa che ha coinvolto solo la Primavera, bensì anche le Under. Con Asta in U18 ad esempio è arrivato il centrocampista Acar dal campionato austriaco. In Under 17 hanno conquistato infine spazio Mahari, Perciun e Galantai prelevati rispettivamente dal campionato svedese, moldavo e ungherese. Il lavoro sui campionati esteri quindi è avviato e ha portato a Torino diversi ragazzi interessanti.