Torino, le ultime su Sanabria: Juric prova a recuperarlo per l’Udinese

L'attaccante paraguaiano è tornato acciaccato dalla sosta delle Nazionali e ora lo staff medico del Torino dovrà valutarlo

La partita di lunedì contro l'Udinese rischia di mettere Ivan Juric in una posizione di emergenza dal punto di vista degli indisponibili. Come spesso accaduto in questa prima parte di campionato, il tecnico del Torino dovrà fare a meno di una lunga lista di calciatori per il prossimo match. L'ultimo in ordine di tempo ad aver accusato dei problemi fisici è Antonio Sanabria, tornato dagli impegni col Paraguay in non perfette condizioni: in queste ore l’attaccante viene valutato dallo staff medico.