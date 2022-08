Torino, match day: alle 18:30 la gara con la Lazio. Alle 10:30 in campo la Primavera

In mattinata spazio ai torelli che sfidano il Cagliari, nel tardo pomeriggio sarà la volta della Prima Squadra impegnata in casa contro i biancocelesti

Dopo la vittoria sul campo del Monza, questa pomeriggio - sabato 20 agosto - alle ore 18:30, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare la Lazio nel match valido per la seconda giornata di campionato. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.