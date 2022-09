Torino, match day: alle 20:45 la gara con il Sassuolo

Dopo la sconfitta in casa dell'Inter, questa sera - sabato 17 settembre - alle ore 20:45, il Torino di Ivan Juric scenderà in campo allo stadio Olimpico Grande Torino per sfidare il Sassuolo nel match valido per la settima giornata di campionato. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.