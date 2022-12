Torino, migliorano le condizioni di Pellegri: si è allenato con il gruppo

Pietro Pellegri è tornato ad allenarsi con il gruppo al Filadelfia. L'infortunio alla caviglia, rimediato dopo pochi secondi dall'inizio della gara con il Bologna, sembra ormai esserselo messo alle spalle l'ex attaccante del Monaco, il quale è tornato a correre insieme ai compagni. La caviglia non è ancora al 100%, ma la decisione dello staff medico di fargli prendere parte alla seduta con il resto del gruppo squadra, è certamente un segnale positivo in tal senso.

Con un Pellegri quasi risistemato, il Torino, al momento, deve fare i conti solo con i recuperi di altri due calciatori, ovvero Aina e Schuurs . Rispetto all'italiano, per i due, le tempistiche di rientro sono più lunghe, ma Juric spera di riaverli a disposizione per la prima gara del 2023, ovvero quella del 4 gennaio in casa contro l'Hellas Verona. Pellegri, invece, è ormai aggregato al gruppo, e dovrebbe prendere parte anche all'allenamento di domani, sabato 3 dicembre, l'ultimo della settimana.

Pellegri punta le amichevoli spagnole: il 10 dicembre la prima

Alla luce di tutto ciò, Pietro Pellegri può sorridere pensando al ritiro di San Pedro del Pinatar, che partirà il prossimo 7 dicembre. In quanto molto vicino ad aver superato completamente il problema alla caviglia, è molto probabile che l'attaccante si allenerà regolarmente in Spagna e sarà a disposizione per le due amichevoli nella penisola iberica del Torino. Come già preannunciato su queste colonne, il Toro affronterà, sempre a San Pedro del Pinatar, l'Espanyol il 10 dicembre (calcio d'inizio ore 16) e l'Almeria il 17 (calcio d'inizio ore 17).