Torino, ancora terapie per Aina: gli aggiornamenti sull’esterno

Il nigeriano è alle prese con il recupero dalla lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro rimediata in Udinese-Torino

Luca Bonello

Il Torino ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia, ma non con il gruppo al completo. Come riportato ieri, lunedì 28 novembre, dallo stesso club sul sito ufficiale, infatti, oltre ai nazionali impegnati al Mondiale, sono 3 i granata che non hanno preso parte alla seduta, ovvero Pellegri, Schuurs e Ola Aina. Quest'ultimo "ha proseguito con le terapie per il recupero dalla lesione miotendinea del bicipite femorale sinistro".

Aina, rientro previsto per il ritiro spagnolo — Continua quindi il lavoro personalizzato per Ola Aina, il quale è sulla strada del recupero da quell'infortunio rimediato nella gara con l'Udinese lo scorso 23 ottobre. Adesso non può fare altro che sottoporsi a terapie individuali, ma è altresì vero che non manca molto al momento in cui potremmo rivederlo allenarsi con i compagni. Date precise non ce ne sono, ma un'ipotesi di rientro è il ritiro in Spagna che inizierà il prossimo 7 dicembre.

Aina, stop forzato nel momento migliore — La penisola iberica potrebbe fare da sfondo al ritorno in pianta stabile in gruppo di Ola Aina, il quale, magari già a partire dalle prime amichevoli, potrà scendere in campo per riconquistarsi la maglia da titolare. L'infortunio di Udine pesa e ha pesato molto sulla stagione del nigeriano, che è stato costretto a fermarsi nel suo momento migliore, quando persino era riuscito ad andare in rete. Insomma, un infortunio che non ci voleva e i cui tempi di recupero si sono rivelati lunghi, ma dal quale l'esterno sembra essere sulla via d'uscita. Dal ritiro spagnolo, a tal proposito, potrebbero arrivare indicazioni importanti.