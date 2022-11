Vanja, cinque anni fa l’esordio in granata: oggi inamovibile anche con la Serbia

Per Vanja l'esordio in maglia granata arriva in Coppa Italia il 29 novembre 2017 nella sfida contro il Carpi, vinta 2-0

Cecilia Mercatore

Sono passati cinque anni dall'esoridio con la maglia del Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il nel novembre del 2017 il portiere serbo veste per la prima volta i colori granata contro il Carpi: partita di Coppa Italia vinta dalla formazione allenata allora da Sinisa Mihajlovic. Oggi, dopo cinque anni dalla prima, Vanja si ritrova a ricoprire il ruolo di primo portiere del Torino e della sua Nazionale, la Serbia, attualmente impegnata nel Mondiale in Qatar.

29 novembre 2017, l'esoridio di Vanja con la maglia granata — L'esordio arriva in Coppa Italia, il 29 novembre 2017 nella sfida contro il Carpi, vinta 2-0. Vanja sfiora una prima perfetta, dimostrando personalità, non subendo gol e andando addirittura vicino alla rete del 3-0 al 97', quando si incarica di un calcio di punizione a 25 metri di distanza dalla porta e fa tremare la traversa. Per la prima in Serie A, invece, bisogna aspettare fino a maggio 2018, cinque mesi e mezzo dopo. Il battesimo arriva a Marassi, nella gara contro il Genoa, l'ultima del campionato per il Torino.

Cinque anni dopo... il Mondiale in Qatar con la sua Serbia — Milinkovic-Savic è il primo portiere del Torino e della sua Serbia, attualmente impegnata in Qatar per il Mondiale. Dopo la gara di apertura contro il Brasile, ieri mattina - 28 novembre - la nazionale serba è scesa nuovamente in campo per la seconda partita del girone: pareggiata 3-3 contro il Camerun. Vanja ancora una volta non può nulla sui tre gol: amnesie difensive che hanno permesso facilmente ai due attaccanti di battere un incolpevole Vanja, il quale nulla ha potuto nemmeno sul primo gol. La Serbia si gioca così il passaggio del turno nell'ultima partita del Gruppo G, quella contro la Svizzera in programma venerdì 2 dicembre. Chissà dunque se Milinkovic-Savic raggiungerà il resto dei compagni al Filadelfia in tempi brevi, o la sua avventura in Qatar continuerà insieme al resto della nazionale.