Torino-Napoli 0-4, Juric: “Troppi errori però c’è anche tanto merito loro”

Al termine della sfida tra Torino e Napoli, valida per la 27esima giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni: "La squadra ha fatto anche tante ottime cose, peccato che non sia riuscita a concretizzare specialmente sull'1-0. Loro ti puniscono e vanno forte però è una partita che ci può servire tanto per il futuro per vedere che tipo di giocatori sono e quali accelerazioni hanno e capire dove crescere. Anche i nostri a tratti bene ma abbiamo fatto troppi errori però c'è anche tanto merito loro".