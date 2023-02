Torino, nessuna cessione per Berisha: uno scontento da gestire per Juric

Berisha è fuori rosa, ma ad inizio campionato sperava in una stagione del tutto differente. Nel mercato non ha trovato la squadra giusta

Giacomo Stanchi

Etrit Berisha è il grande deluso del mercato invernale: l'albanese cercava una sistemazione in A o in B dove poter giocare titolare, ma non l’ha trovata. C’era un dialogo con la Salernitana, dove poi è finito Ochoa, poi altri dialoghi con diversi club anche esteri, ma non si è trovata una soluzione concreta. Eppure per il secondo portiere ad inizio stagione c'erano ben altre premesse, veniva infatti da una stagione in cui aveva messo in discussione Vanja, fino a sottrargli il posto da titolare. Il serbo, però, in ritiro ha convinto il tecnico e con le prestazioni ha zittito i mugugni che si erano creati su di lui, lasciando all'albanese il ruolo di secondo. Zero minuti per lui in questa stagione.

Torino, Berisha vuole giocare e lo ha detto più volte — Vanja sta facendo un campionato di buon livello. La sua titolarità è legittimamente inamovibile. A farne le spese è Berisha che si è ritrovato a giocare molto meno di quanto sperasse e le dichiarazioni dell'estremo difensore e del suo agente parlano chiaro. Così aveva parlato il portiere in occasione dell'amichevole fra la sua Nazionale e l'Italia a novembre: "Pensavo di poter giocare molto di più in questa prima parte di stagione ma così non è stato. Farò sempre il mio massimo, ma se non ci sarà spazio forse in futuro valuterò anche l'opportunità di andare altrove". Il procuratore ha ribadito il concetto a fine dicembre, a ridosso della sessione di calciomercato: "La situazione a Torino ci ha un po' preso di sorpresa: ha chiuso l'ultima stagione giocando e facendo bene. Di conseguenza dopo si sarebbe aspettato un po' più di spazio e di possibilità per competere per la maglia da titolare. Così non è stato e quindi stiamo lavorando per trovargli una opportunità". Questa tanto agognata opportunità non è poi arrivata anche a causa di una serie di sfortunate situazioni.

Toro, Juric ha stima di Berisha, ma Vanja si è dimostrato affidabile — La stima di Juric è rimasta intatta, come dimostrano le sue parole prima della gara con il Verona di inizio 2023: "Berisha ha fatto bene quando ha giocato, ma io e il preparatore dei portieri Di Sarno abbiamo puntato su Vanja perché ha un potenziale importante e piano piano lo sta dimostrando, anche ai Mondiali. Facendo questo abbiamo penalizzato Berisha. Lui ha tanta voglia di giocare, valuteremo le situazioni. Io egoisticamente non lo vorrei perdere, vorrei che rimanesse con la testa giusta perché ha dimostrato il suo valore e mi piacerebbe se lui rimanesse con grande voglia, ma so che per un portiere non è semplice”. C'è da dire che sicuramente qualcosa si è incrinato perché Berisha non è più stato convocato dalla partita di campionato con la Fiorentina di fine gennaio. Juric ha quindi uno scontento da gestire in questa seconda parte di stagione: al momento, se malauguratamente Milinkovic-Savic dovesse rendersi indisponibile, al momento il suo vice sembra essere Luca Gemello.