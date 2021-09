Torino, oggi nuovo allenamento. 7 i granata in campo con le rispettive nazionali

Aprono Vojvoda e Sava alle 18, chiude Rincon in nottata

Il Torino continua oggi la preparazione alla partita con la Salernitana con un nuovo allenamento. Alla seduta odierna non parteciperanno Belotti, Bremer e Zaza per i rispettivi problemi fisici, ma anche gli 11 granata impegnati con le rispettive nazionali. Di questi 11, in 5 scenderanno in campo in serata. Linetty e Berisha saranno in campo alle ore 20:45 nella sfida Polonia-Albania, valevole per le qualificazioni a Qatar 2022. Il nuovo acquisto Praet prenderà parte, sempre alle ore 20:45, alla sfida tra Estonia e Belgio, mentre Vojvoda alle 18, con il suo Kosovo affronterà la Georgia e Sava il Portogallo con la maglia della Romania U20. Nella notte sarà poi anche il momento di Rincon, impegnato nella sfida del suo Venezuela con l'Argentina (calcio d'inizio ore 2), e Sanabria, in quella del suo Paraguay in Ecuador (ore 23).