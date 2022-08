Torino-Palermo, i convocati di Juric: c’è Buongiorno. Out Edera, Verdi e Zaza

Le amichevoli sono ormai alle spalle, da oggi - sabato 6 agosto - si inizia a fare sul serio. Alle ore 21.15, allo stadio Olimpico "Grande Torino", il Toro di Juric ospita il Palermo, in un match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. In vista della partita, il tecnico croato ha diramato l'elenco dei granata convocati. Ne ha scelti 19, tra i quali troviamo Alessandro Buongiorno, il quale ha recuperato dal sovraccarico al muscolo otturatore esterno sinistro, ma non Armando Izzo, che resta ai box a causa di un affaticamento all'adduttore destro. Assenti tra le fila del Torino anche Zima (lussazione acromion claveare destra) e Vojvoda (lesione di primo grado al retto femorale sinistro) Tra gli altri, da segnalare la presenza di Adopo e di Lazaro, alla prima convocazione in granata, mentre Juric lascia a casa per scelta tecnica Edera, Horvath, Verdi e Zaza, oltre ai vari giovani aggregati alla Prima Squadra sinora come Garbett e N'Guessan.