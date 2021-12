Torino, Pobega sempre più determinante: le ultime sul problema muscolare

Da valutare le condizioni del classe 1999 in vista del Bologna: a Cagliari è stato sostituito per un affaticamento ai flessori

Luca Bonello

Nel secondo tempo della sfida con il Cagliari, il Torino ha dovuto fare a meno di Tommaso Pobega, precauzionalmente sostituito da Juric nell'intervallo, sia perché già ammonito, sia a causa di un affaticamento ai flessori. E la sua assenza in campo si è fatta sentire, esattamente come nel match con lo Spezia che lui aveva dovuto saltare per squalifica. Il secondo tempo della Unipol Domus ha rafforzato l'impressione che Pobega sia un giocatore determinante e difficilmente sostituibile per questo Toro, il che si è notato ancor di più a causa dell'assenza di un ricambio di valore come Rolando Mandragora.

CON O SENZA POBEGA - Lunedì, un Torino non nella sua miglior giornata, con Pobega in campo è comunque riuscito a reggere l'urto di un Cagliari più brillante fisicamente, a mantenere il baricentro tutto sommato alto e a trovare la via del gol (al termine di un'azione la cui scintilla è stata rappresentata proprio da un buon tiro da fuori del mediano triestino), mentre un Torino senza Pobega in campo invece, è stato schiacciato dalla formazione sarda ed ha trovato un'enorme difficoltà nel ripartire per almeno mezz'ora. E' evidente che la presenza del classe 99 influenza la prestazione di squadra e che la sua aggressività, la capacità di calamitare le seconde palle e l'abilità nel vincere i contrasti fisici permettono ai granata di mantenere il baricentro alto, presupposto necessario per applicare al meglio i principi del gioco di Juric.

LE CONDIZIONI - In vista della partita con il Bologna di domenica 12 dicembre alle ore 12:30 però, Pobega deve smaltire un piccolo problema fisico. Un affaticamento ai flessori ha infatti indotto Juric a sostituirlo nell'intervallo in Sardegna e alla ripresa degli allenamenti di questo mercoledì si farà il punto con lo staff medico. Secondo quanto filtra al momento, tuttavia, il giocatore di proprietà Milan ha un sovraccarico ai flessori che non dovrebbe preoccupare più di tanto in ottica Bologna. Per un Toro carente di risultati nell'ultimo periodo, il recupero di Pobega è essenziale. Anche se per il match contro i felsinei dovrebbe tornare a disposizione pure Mandragora.