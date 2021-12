Torino, Rodriguez e Ansaldi rientrano. E Juric sorride: serve la loro qualità

I due giocatori reduci da infortuni sono subentrati a Cagliari. Il tecnico elogia l’ingresso dello svizzero

Gualtiero Lasala

Il Torino ha pareggiato contro il Cagliari di Mazzarri in Sardegna, non riuscendo a trovare i tre punti in trasferta (che mancano da settembre). La squadra di Juric ha dimostrato di avere ancora dei limiti sul piano mentale e sul piano della fluidità di gioco. A tal proposito, va salutato come una notizia positiva il fatto che nella ripresa siano tornati in campo due giocatori preziosi per esperienza e qualità tecnica come Ricardo Rodriguez e Cristian Ansaldi.

IMPATTO - “Rodriguez partendo da dietro ci ha dato un altro sviluppo del gioco. È entrato benissimo, ci ha dato un altro livello di gioco”. Queste le parole di Ivan Juric parlando del difensore svizzero che è rientrato dopo l’infortunio rimediato a novembre con la propria nazionale. L’ex Milan, che in questa stagione è stato protagonista di un vero e proprio rilancio personale, nella ripresa in effetti ha alimentato con più continuità rispetto a Buongiorno la costruzione della manovra granata. Ed è stato importantissimo anche in fase difensiva, murando una pericolosa iniziativa di Nandez nei minuti finali. Rodriguez, dopo la stagione scorsa in cui era ai margini, si ritrova ad essere un punto cardine del Torino. Ora è tornato e può essere una buona notizia per i granata: Buongiorno, colui che ha giocato come braccetto difensivo sul centro-sinistra nelle ultime partite, gode della stima di Juric ma lo stesso tecnico ha detto di averlo visto affaticato. Non ci sarebbe dunque da stupirsi se contro il Bologna Rodriguez fosse riproposto dal primo minuto.

QUALITÀ – Non solo Rodriguez, l’altro ritorno fondamentale è quello dell’esterno argentino Ansaldi. “Ci è mancato Cristian che è uno che sa dare amore alla palla", ha detto Juric. L’esterno del Torino è stato giustamente elogiato dal tecnico, perché prima del suo infortunio era stato decisivo a livello di assist e di gioco, sbloccando diverse situazioni complicate. Con la sua assenza il Toro ha più volte - soprattutto fuori casa - sofferto nel creare occasioni di qualità. Con il ritorno in campo di Ansaldi, anche se per uno scampolo di gara (è entrato al minuto 87), si sono rivisti quei tratti qualitativi che latitavano. L’esterno argentino, notoriamente molto fragile muscolarmente, dovrà essere gestito con attenzione ma sulle fasce il Torino non ha un altro giocatore con la sua qualità nel cross. Il suo rientro e quello di Rodriguez sono le belle notizie che il Torino si porta via da Cagliari.