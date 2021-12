Torino, 7 punti in più della scorsa stagione: la lotta salvezza resta lontana

La squadra di Juric è lontana 9 punti dalla zona retrocessione, i passi avanti rispetto allo scorso anno sono evidenti

Federico De Milano

Il Torino ieri, lunedì 7 dicembre, sul campo del Cagliari è tornato a far punti in trasferta dopo quattro sconfitte consecutive. I granata in questo girone d'andata sono stati caratterizzati da alti e bassi ma la zona retrocessione rimane sempre ben distante. Questo è senza dubbio un passo in avanti molto importante se si vuole cercare di evitare di replicare le ultime due stagioni vissute con enorme paura.

DISTANZA - Quello che più importa, viste le ultime due travagliate stagioni, è riuscire a terminare il campionato senza tanta sofferenza. Ovvio che farebbe piacere a tutto l'ambiente riuscire a salire ancora più in alto in classifica ma a oggi non sembra ancora possibile soprattutto per la differenza di punti e gol segnati in casa e in trasferta. Nonostante ciò il Toro oggi è a +9 dalla zona retrocessione e dal terzultimo posto occupato a pari merito da Genoa e Cagliari. Questa è la nota più positiva della squadra di Juric dopo le prime 16 giornate. Mantenere sempre ampio questo gap che c'è con le ultime della classe dev'essere la missione di questa squadra se vuole mostrare di essere in crescita.

ANDATA - Questo margine che il Toro è riuscito a creare non è immutabile, i granata devono cercare di non perdere punti dalle ultime prima di Natale. Da qui alla sosta per le feste si giocheranno ancora 3 partite che consentiranno di chiudere il girone d'andata. Per il Torino non si tratterà di gare semplici e quindi i punti raccolti saranno preziosissimi per evitare di passare un Natale in difficoltà. I granata affronteranno in casa domenica il Bologna, una settimana dopo il Verona (sempre tra le mura amiche) e infine il 22 dicembre l'Inter a San Siro. Tre avversari complicati e più in alto in classifica del Toro che può sperare di mantenere ancora un buon distacco da Genoa e Cagliari avendo anch'esse un calendario complicato.

CRESCITA - Se si analizza la classifica della Serie A di quest'anno e la si compara con quella dello scorso campionato si può notare il miglioramento del Torino. Bremer e compagni sono riusciti a raccogliere 19 punti dopo 16 giornate che valgono il 13^ posto. La scorsa stagione, nello stesso periodo di tempo, i punti ottenuti erano solo 12 che significavano 17^ posto alla pari del Parma (poi retrocesso). Questa differenza così importante mette il Toro al terzo posto delle squadre che sono cresciute di più rispetto al campionato passato. Solamente la Fiorentina (con un +12) e il Napoli (+8) hanno fatto meglio di Torino e Bologna che hanno entrambe 7 punti in più rispetto ad una anno fa. Questi dati possono essere certamente di stimolo per Juric e la sua squadra che non devono fare però troppi calcoli, proseguendo in questo percorso di crescita prestazionale e di rendimento.