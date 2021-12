Cagliari-Torino 1-1, infortunio Pobega: problema all’adduttore da valutare

Il centrocampista è stato sostituito da Baselli all'intervallo

Saranno da valutare le condizioni di Tommaso Pobega. Il centrocampista classe '99, che ha propiziato il gol del momentaneo vantaggio con un sinistro da fuori respinto male da Cragno, è stato sostituito all'intervallo della gara contro il Cagliari. Un problema all'adduttore, la cui entità sarà da valutare, ha indotto Juric ad inserire Baselli al posto di Pobega per il secondo tempo della gara contro i sardi. Il giocatore, che ha comunque concluso il primo tempo senza grossi problemi, sarà probabilmente sottoposto ad accertamenti medici nelle prossime ore per comprendere la portata del problema muscolare anche in vista della gara di domenica contro il Bologna.