Torino, primo gol per Pjaca e segnali importanti: può essere l’arma in più

Il croato ora deve trovare l'intesa con i compagni, ma dà già l'impressione di poter fare la differenza

Roberto Ugliono

Nonostante la sconfitta con l'Az Alkmaar il Torino ha lasciato qualche segnale incoraggiante. Uno dei più positivi arriva dalla prestazione di Marko Pjaca. L'ex Juventus è soltanto alla seconda partita con i compagni, eppure è stato tra i migliori in campo. E questa è la miglior notizia che si potesse aspettare. Si parla ancora di calcio estivo e ovviamente dal croato c'è da aspettarsi che faccia la differenza quando ci sono in palio i punti, però l'inizio in granata sembra promettente.

RUOLO - Il giocatore sta dando la qualità che serviva sulla trequarti. Punta e salta l'uomo, ha coraggio nel rischiare la giocata e sta iniziando a conoscere i tempi che Juric vuole. Insomma, Pjaca è già sembrato l'uomo in più sulla trequarti granata, quello che può fare la differenza. Il gol di ieri è solamente la ciliegina sulla torta, anche se - ovviamente - serve andare con i piedi di piombo. Intanto il croato sembra essere già sicuro del posto. Juric l'aveva lanciato subito titolare contro il Rennes con pochi allenamenti in gruppo e lo ha confermato anche ad Alkmaar. Nonostante alcuni compagni conoscano ormai meglio il modulo di Juric, Pjaca non sembra aver incontrato grandi difficoltà nell'inserirsi. C'erano delle perplessità sulla possibilità che potesse giocare sulla trequarti, il croato però sta facendo capire di potersi adattare, una volta allargandosi per duettare con l'esterno, una volta accentrandosi per dialogare con la punta centrale.

SINTONIA - Di certo deve iniziare a trovare l'intesa giusta con i compagni. Come è lecito che sia, contro l'Az si è visto che in qualche momento la sintonia di gioco con i compagni è ancora da trovare. Intanto lui viene spesso cercato e trovato, ora il tempo permetterà ai granata di conoscere meglio le caratteristiche di Pjaca, così da poterle sfruttare al meglio. Contro la Cremonese potrà essere un test in più per rodare l'intesa e farsi trovare pronti per l'inizio del campionato.