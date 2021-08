Seconda amichevole internazionale e seconda sconfitta per il Toro. Questa volta la gara si era subito indirizzata nel giusto modo per i granata, avanti dopo un minuto con gol di Pjaca. Quindi con un gol per tempo gli olandesi hanno completato la rimonta. Non sono mancati anche in questo caso i segnali positivi da parte della squadra. Ecco nello specifico chi ha maggiormente convinto e chi invece ha fatto un passo indietro.