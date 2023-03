Torino, Ricci torna a disposizione ma Linetty è al top: ballottaggio in mediana

Ivan Juric dovrà decidere chi tra Linetty e Ricci scenderà in campo dal 1' di gioco accanto a Ilic a centrocampo

Cecilia Mercatore

In due a contendersi un posto a centrocampo. Da una parte, sul centro-sinistra, c'è l'intoccabile Ivan Ilic, mentre questa volta è ballottaggio sul centro-destra. Karol Linetty e Samuele Ricci si giocano infatti un posto dal 1' di gioco contro il Lecce, partita in programma domenica 12 marzo alle ore 12:30 allo stadio Via del Mare. Il polacco sembra essere al momento in leggero vantaggio, ma nelle prossime ore Ivan Juric deciderà definitivamente da quale coppia titolare sarà formato il centrocampo contro i giallorossi.

Linetty-Ricci, è ballottaggio a centrocampo — Siamo passati dal ballottaggio sul centro sinistra a quello sul centro destra in meno di un mese, ma nei piani del Torino è chiaro che la coppia di centrocampisti titolari è quella formata da Ricci sul centro-destra e Ilic sul centro-sinistra. Tuttavia nell'immediato, verso Lecce, Ivan Juric dovrà decidere chi far scendere in campo dal 1' di gioco al fianco di Ilic, scegliendo uno tra Linetty e Ricci. Nell'ultima partita di campionato, quella contro il Bologna tra le mura amiche, il tecnico ha schierato il polacco in quanto il classe 2001 ha dovuto scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Adesso che Ricci è tornato a disposizione, Juric dovrà valutare chi dei due è più pronto per completare il centrocampo granata in vista del Lecce.

Centrocampo, Linetty in leggero vantaggio su Ricci — Da una parte il centrocampista classe 2001 ha dimostrato di essere un valore aggiunto e le sue qualità non sono in discussione, mentre dall'altra il polacco arriva da un'ottima prestazione nell'ultima uscita in campionato. Proprio la sua prova maiuscola contro il Bologna aiuta Karol Linetty a essere attualmente in leggero vantaggio su Ricci che, tra l'altro, è rientrato da poco dall'ultimo infortunio e al momento ha ancora pochi minuti nelle gambe (solo 15, contro la Juventus). Dunque, la palla passa al tecnico croato, che nelle prossime ore dovrà decidere chi tra i due centrocampisti formerà la coppia titolare contro il Lecce insieme a Ilic. Al momento, tuttavia, per Juric sembra difficile chiudere la porta al Linetty visto contro il Bologna.