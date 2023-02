Torino, ballottaggio Linetty-Gineitis: in due per un posto sul centro sinistra

Ivan Juric dovrà decidere chi far scendere in campo dal 1' di gioco tra Linetty e Gineitis sul centro sinistra

Cecilia Mercatore

In due per un posto. In attesa di Ilic, è di nuovo ballottaggio sul centro sinistra. Karol Linetty e Gvidas Gineitis si giocano infatti un posto dal 1' di gioco anche contro la Cremonese, partita in programma lunedì 20 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Linetty-Gineitis, è ancora ballottaggio a centrocampo — La situazione a centrocampo non è ancora delle migliori: Ivan Ilic non è ancora al meglio della condizione e ha bisogno di almeno un paio di settimane per tornare a pieno regime. Ecco allora che al suo posto Ivan Juric dovrà decidere chi far scendere in campo dal 1' di gioco tra Linetty e Gineitis sul centro sinistra. Nell'ultima partita di campionato (quella contro il Milan), il tecnico croato ha preferito il centrocampista lituano, facendolo giocare per 45 minuti. Il classe 2004 è poi stato sostituito in quanto ammonito, al suo posto proprio Linetty. Il polacco ha più esperienza e più minuti nelle gambe sui campi di Serie A, ma l'ultima parola spetta comunque a Ivan Juric.

Linetty-Gineitis in numeri: esperienza vs futuro — Ivan Juric si ritrova ancora una volta a dover scegliere tra Linetty e Gineitis. Nell'ultima uscita di campionato, il tecnico ha fatto esordire a San Siro, "la scala del calcio", la giovane mezz'ala classe 2004: Gineitis contro il Milan ha disputato infatti i primi minuti in massima serie entrando nella formazione titolare del Toro. In passato, Juric l'aveva convocato per il ritiro in Spagna, dove lo ha testato contro l'Espanyol e la Cremonese. Ora Gineitis vuole continuare a stupire, ma per il posto da titolare sul centro sinistra dovrà fare i conti ancora una volta con Linetty, che invece conta 21 presenze (e 1 gol) nella stagione corrente di campionato e 72 totali in maglia granata tra Serie A e Coppa Italia.